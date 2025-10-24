Орбан: Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти нафти РФ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна працює над пошуком способу обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Про це він сказав у п’ятницю, 24 жовтня, в інтерв'ю угорському радіо, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій, які нещодавно запровадив американський президент Дональд Трамп проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", – сказав угорський прем’єр не надаючи подробиць.

Як відомо, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залежать від російської нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Минулого року MOL зіштовхнулася з проблемами з постачанням, коли Україна ввела санкції проти "Лукойл". Тоді компанія уклала угоди про придбання права власності на "уражені" обсяги нафти на кордоні Білорусі та України, щоб зберегти постачання.

Зазначимо, після того, як Трамп вдарив санкціями по нафті РФ, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський та політичний директор прем’єра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан влаштували публічну суперечку щодо російської нафти, яку Угорщина не бажає припиняти купувати.

Перед цим Сікорський також публічно сперечався на цю тему з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Варто зауважити, що Німеччина також хоче отримати звільнення від санкцій США щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії "Роснєфть".