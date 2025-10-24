У майбутній чеській коаліції запевнили, що виключають вихід з ЄС і НАТО

Заступник голови чеського руху ANO Карел Гавлічек після чергового раунду переговорів про формування коаліції у пʼятницю сказав, що вона не розглядає можливість виходу із ЄС і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Після переговорів Гавлічек, який представляє партію-переможця парламентських виборів у Чехії, сказав, що "наше перебування в межах ЄС і НАТО є беззаперечним".

Він додав, що в майбутній програмі уряду йтиметься про необхідність "змінити середовище" в Євросоюзі та зосередитись на співпраці із сусідніми країнами та країнами Вишеградської четвірки.

Гавлічек додав, що партії обговорювали і питання України, але деталі будуть оприлюднені наступного тижня.

Голова ультраправого руху SPD Томіо Окамура назвав значним прогресом те, що партії домовилися про можливість голосування в референдумі щодо міжнародних зобов'язань, за винятком членства в ЄС і НАТО.

"Наприклад, про прийняття або неприйняття євро, міграційного пакту, квот на викиди та інших питань, що стосуються міжнародних зобов'язань", – додав він.

Нагадаємо, що в SPD Томіо Окамури референдум про вихід з НАТО і ЄС був одним із пріоритетів передвиборчої програми.

За підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%.

Вона веде переговори про коаліцію з SPD та правим рухом "Автомобілісти".

