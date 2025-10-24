В будущей чешской коалиции заверили, что исключают выход из ЕС и НАТО

Заместитель председателя чешского движения ANO Карел Гавличек после очередного раунда переговоров о формировании коалиции в пятницу сказал, что она не рассматривает возможность выхода из ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

После переговоров Гавличек, представляющий партию-победителя парламентских выборов в Чехии, сказал, что "наше пребывание в рамках ЕС и НАТО бесспорно".

Он добавил, что в будущей программе правительства будет говориться о необходимости "изменить среду" в Евросоюзе и сосредоточиться на сотрудничестве с соседними странами и странами Вышеградской четверки.

Гавличек добавил, что партии обсуждали и вопрос Украины, но детали будут обнародованы на следующей неделе.

Председатель ультраправого движения SPD Томио Окамура назвал значительным прогрессом то, что партии договорились о возможности голосования в референдуме по международным обязательствам, за исключением членства в ЕС и НАТО.

"Например, о принятии или непринятии евро, миграционного пакта, квот на выбросы и других вопросах, касающихся международных обязательств", – добавил он.

Напомним, что в SPD Томио Окамуры референдум о выходе из НАТО и ЕС был одним из приоритетов предвыборной программы.

По итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%.

Она ведет переговоры о коалиции с SPD и правым движением "Автомобилисты".

