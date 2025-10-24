ЗМІ вказують на роль Рубіо у зміні ставлення Трампа до Росії

Президент США Дональд Трамп цього тижня кардинально змінив свою позицію щодо Росії, ввівши перші прямі санкції під час свого другого терміну – така раптова зміна була викликана у тому числі впливом державного секретаря Марко Рубіо.

Про це повідомила агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Співрозмовники, які попросили не називати їхніх імен, розповіли, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим після того, як вони поговорили телефоном, і стало очевидно, що Кремль знову намагається уповільнити переговори про перемир'я і затягнути війну.

За оцінкою Рубіо, Москва не внесла жодних істотних змін у свою позицію, за словами американських і європейських посадовців, обізнаних у цій справі.

Вплив Рубіо на зміну позиції адміністрації свідчить про ширшу роль головного дипломата США, який також виступав за більш агресивний підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з питань національної безпеки.

Його позиція контрастувала з більш поступливою стратегією щодо Росії, яку відстоював давній друг Трампа і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Речниця Білого дому Анна Келлі заперечила таку характеристику ролі Рубіо.

"Президент Трамп завжди керує зовнішньою політикою, а його програму виконують посадовці з національної безпеки, такі як секретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф, які є єдиною командою, що підтримує бачення президента "Америка понад усе", – сказала вона.

Разом з тим агентство відзначає: немає жодних ознак того, що Віткофф втратив свій авторитет у президента в питанні Росії або свій вплив у ширшому сенсі.

Водночас деякі люди стверджують, що переговори Віткоффа з Путіним та іншими високопосадовцями напередодні попереднього саміту на Алясці призвели до плутанини та враження, що Москва готова піти на поступки, яких вона не мала наміру виконувати.

За словами цих людей, серпневий саміт був напруженим, оскільки Путін наполягав на переговорах щодо території України, що розчарувало Трампа і змусило його майже покинути кімнату переговорів. Цього разу підготовчу роботу очолив Рубіо.

Державний департамент раніше охарактеризував розмову Рубіо з Лавровим як продуктивну. На запитання про роль Рубіо цього разу речник Держдепартаменту Томмі Піготт заявив, що "вся команда повністю об’єднана навколо лідерства президента Трампа". Ті, хто стверджує інше, помиляються, сказав він.

Нагадаємо, Кирил Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля, прибув до Сполучених Штатів для проведення переговорів невдовзі після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії.