СМИ указывают на роль Рубио в изменении отношения Трампа к России

Президент США Дональд Трамп на этой неделе кардинально изменил свою позицию в отношении России, введя первые прямые санкции во время своего второго срока – такая внезапная перемена была вызвана в том числе влиянием государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Собеседники, которые попросили не называть их имен, рассказали, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как они поговорили по телефону, и стало очевидно, что Кремль снова пытается замедлить переговоры о перемирии и затянуть войну.

По оценке Рубио, Москва не внесла никаких существенных изменений в свою позицию, по словам американских и европейских чиновников, осведомленных в этом деле.

Влияние Рубио на изменение позиции администрации свидетельствует о более широкой роли главного дипломата США, который также выступал за более агрессивный подход к Венесуэле в качестве временного советника Трампа по вопросам национальной безопасности.

Его позиция контрастировала с более уступчивой стратегией в отношении России, которую отстаивал давний друг Трампа и специальный посланник Стив Виткофф.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла такую характеристику роли Рубио.

"Президент Трамп всегда руководит внешней политикой, а его программу выполняют должностные лица по национальной безопасности, такие как секретарь Рубио и специальный посланник Виткофф, которые являются единой командой, поддерживающей видение президента "Америка превыше всего", – сказала она.

Вместе с тем агентство отмечает: нет никаких признаков того, что Виткофф потерял свой авторитет у президента в вопросе России или свое влияние в более широком смысле.

В то же время некоторые люди утверждают, что переговоры Виткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками накануне предыдущего саммита на Аляске привели к путанице и впечатлению, что Москва готова пойти на уступки, которые она не намеревалась выполнять.

По словам этих людей, августовский саммит был напряженным, поскольку Путин настаивал на переговорах по территории Украины, что разочаровало Трампа и заставило его почти покинуть комнату переговоров. На этот раз подготовительную работу возглавил Рубио.

Государственный департамент ранее охарактеризовал разговор Рубио с Лавровым как продуктивный. На вопрос о роли Рубио на этот раз пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что "вся команда полностью объединена вокруг лидерства президента Трампа". Те, кто утверждает иное, ошибаются, сказал он.

Напомним, Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля, прибыл в Соединенные Штаты для проведения переговоров вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.