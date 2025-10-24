Парламент Хорватії схвалив відновлення обовʼязкової військової служби

Хорватський парламент у пʼятницю проголосував за відновлення обов'язкової військової служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Законопроєкт про повернення військового призову підтримали 84 депутати парламенту Хорватії, проти проголосували 11, ще 30 – утримались під час голосування.

Міністерство оборони Хорватії сказало, що метою кроку є навчання молоді базовим навичкам і знанням, які "необхідні у кризових ситуаціях, щоб вони могли сприяти національній безпеці".

Служба в хорватській армії за призовом триватиме два місяці і передбачатиме базову військову підготовку. До кінця року влада почне викликати призовників, народжених у 2007 році, на медичне обстеження.

Призовники отримуватимуть зарплату, а ті, хто відмовляється від військової служби, можуть замість цього обрати цивільну службу.

Хорватське Міноборони ще минулого року запропонувало відновити військовий призов, який був скасований у 2008 році.

З огляду на повномасштабне російське вторгнення в Україну низка європейських держав переглядають моделі набору до війська. Приміром, дискусії щодо призову нині ведуться у Німеччині.