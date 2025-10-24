Парламент Хорватии одобрил восстановление обязательной военной службы

Хорватский парламент в пятницу проголосовал за восстановление обязательной военной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Законопроект о возвращении военного призыва поддержали 84 депутата парламента Хорватии, против проголосовали 11, еще 30 – воздержались во время голосования.

Министерство обороны Хорватии заявило, что целью этого шага является обучение молодежи базовым навыкам и знаниям, которые "необходимы в кризисных ситуациях, чтобы они могли способствовать национальной безопасности".

Служба в хорватской армии по призыву будет длиться два месяца и предусматривать базовую военную подготовку. До конца года власти начнут вызывать призывников, родившихся в 2007 году, на медицинское обследование.

Призывники будут получать зарплату, а те, кто отказывается от военной службы, могут вместо этого выбрать гражданскую службу.

Хорватское Минобороны еще в прошлом году предложило восстановить военный призыв, который был отменен в 2008 году.

Учитывая полномасштабное российское вторжение в Украину, ряд европейских государств пересматривают модели набора в армию. Например, дискуссии о призыве сейчас ведутся в Германии.