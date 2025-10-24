Посол Украины назвал провокацией появление баннера о Волыни на матче в Кракове

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на развертывание польскими фанатами баннера с надписью "Мы помним Волынь" во время матча "Шахтера" с варшавской "Легией".

Об этом дипломат написал в своем профиле в соцсети Х в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Матч между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" проходил в Кракове, поскольку украинская команда не может проводить игры в оккупированном Россией Донецке. На матче польские болельщики развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь".

"Вчера во время матча донецкого "Шахтера" против варшавской "Легии" на трибунах болельщиков "Легии" появились провокационные транспаранты, не связанные со спортивным событием или болельщиками команд. Уважая право польских болельщиков выражать свое мнение, трудно понять мотивы такой провокации", – написал посол.

фото з соцмереж

"Имеет ли это целью затмить помощь Польши украинцам, которые нашли убежище от войны, или это попытка заглушить слова благодарности спортсменов негативными комментариями, или желание отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны России, в том числе для Польши?" – задал Боднар риторические вопросы.

Он добавил, что, несмотря ни на что, украинцы не перестанут благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта с начала полномасштабной российской агрессии, и разместил видео, на котором футболисты "Шахтера" выражают свою благодарность.

3/ Mimo wszystko nie przestaniemy dziękować Polsce za wspieranie ukraińskich sportowców i ukraińskiego sportu od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/sL0i9A3Fri – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 24, 2025

Напомним, в августе в Польше задержали двух 17-летних украинцев за демонстрацию "лозунгов и флага Бандеры".

Ранее посольство Украины в Польше предупредило о распространении фейка о якобы чрезвычайно короткой речи Василия Боднара о Волынской трагедии.