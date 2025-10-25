Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в честь себя

Президент США Дональд Трамп заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого только что снесли восточное крыло комплекса.

Об этом сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

В общении с журналистами вечером в пятницу перед вылетом в Азию Трамп опроверг слухи в СМИ, что якобы он намерен добавить свое имя в название бального зала для приемов, строительство которого начинают на месте снесенного восточного крыла Белого дома.

"У меня нет никаких планов называть его своим именем. Это все фейковые новости. Возможно, я назову его президентским бальным залом, или как-то так. Мы еще не особо думали о названии", – сказал Дональд Трамп.

Ранее неназванные чиновники администрации сказали, что в стенах Белого дома о проекте нередко говорят как о "бальном зале президента Трампа" и такое название, вероятно, закрепится за ним надолго.

Также в Белом доме подтвердили ABC News, что на проект от частных доноров поступило уже 350 миллионов долларов, потому что он "вызвал очень положительную реакцию".

На вопрос о том, куда деть "лишние" 50 миллионов, поскольку смета пока оценивается в 300 миллионов, Дональд Трамп сказал, что рассматривает строительство "большой триумфальной арки", наподобие парижской, на въезде в Вашингтон.

Трамп уже называл свои строительные проекты своим именем, как, например, Trump Tower в Нью-Йорке.

Напомним, 20 октября Трамп объявил о начале работ в восточном крыле Белого дома для реализации его идеи по строительству там большого бального зала для торжественных приемов. Впоследствии выяснилось, что восточное крыло сносят полностью.

Хотя о замысле объявили еще несколько месяцев назад, это вызвало большой общественный резонанс.

По данным СМИ, в Минфине США, откуда открывается лучший обзор на этот участок, сказали сотрудникам не распространять фото демонтажа.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 мест. Это в три раза больше, чем вместимость крупнейшей на данный момент Восточной комнаты Белого дома.

На недавнем ужине с донорами Трамп заверил, что новый зал не будет нарушать архитектурный стиль Белого дома.