Президент Литвы предлагает ограничить транзит в российский Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью метеошаров.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Науседа оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами.

В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования, отметили в администрации президента Литвы.

"Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, – длительное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Как известно, вечером 24 октября Литва закрыла два крупнейших аэропорта, а также временно прекратила работу пограничных переходов с Беларусью из-за метеозондов.

В понедельник состоится заседание Комиссии по национальной безопасности для "обсуждения плана действий и дальнейших шагов" на фоне инцидентов.