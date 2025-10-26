Глава МВС Франції відреагував на затримання перших підозрюваних у пограбуванні Лувру

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс прокоментував затримання двох підозрюваних у резонансному пограбуванні музею Лувр у Парижі.

Про це французький міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Нуньєс висловив "щирі вітання слідчим, які працювали невтомно", щоб затримати двох грабіжників.

"Розслідування має тривати з дотриманням таємниці слідства під керівництвом міжрегіональної спеціалізованої прокуратури Парижа", – додав він.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

26 жовтня ЗМІ повідомили про затримання двох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру.

Зараз поліцейські знаходяться на сліді спільників, яких розраховують спіймати в найближчі години.

Прокурорка Парижу Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру, висловила жаль з приводу того, що інформація про затримання підозрюваних надто швидко з’явилась у ЗМІ.