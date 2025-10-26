Пограбування Лувру: прокурор шкодує через "поспішне розголошення" даних про арешти

Прокурорка Парижу Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру, висловила жаль з приводу того, що інформація про затримання підозрюваних надто швидко з’явилась у ЗМІ.

Заяву прокурорки наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Беккуа зазначила, що розкриття цих даних може нашкодити розслідуванню справи.

"Я глибоко шкодую про поспішне розголошення цієї інформації обізнаними особами, без урахування розслідування", – сказала вона.

За словами прокурорки, зараз зарано надавати будь-які подробиці.

Беккуа додала, що повідомить "додаткову інформацію наприкінці цієї фази поліцейського арешту".

ЗМІ раніше повідомили про затримання двох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру.

Зараз поліцейські знаходяться на сліді спільників, яких розраховують спіймати в найближчі години.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.

Після резонансного пограбування Лувр перевіз деякі коштовності в Банк Франції.