Глава МВД Франции отреагировал на задержание первых подозреваемых в ограблении Лувра

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес прокомментировал задержание двух подозреваемых в резонансном ограблении музея Лувр в Париже.

Об этом французский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

В частности, Нуньес выразил "искренние поздравления следователям, которые работали без устали", чтобы задержать двух грабителей.

"Расследование должно продолжаться с соблюдением тайны следствия под руководством межрегиональной специализированной прокуратуры Парижа", – добавил он.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

26 октября СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в резонансном ограблении Лувра.

Сейчас полицейские находятся на следе сообщников, которых рассчитывают поймать в ближайшие часы.

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование похищения драгоценностей из Лувра, выразила сожаление по поводу того, что информация о задержании подозреваемых слишком быстро появилась в СМИ.