Прем’єр Канади відреагував на нові тарифні погрози Трампа

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи обіцянку президента США Дональда Трампа ще більше підвищити мита на канадські товари, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Канади наводить Bloomberg.

Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після вихідних він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

"Канада готова розвивати успіхи, яких ми досягли в ході переговорів і обговорень з нашими американськими колегами", – заявив Карні журналістам у Малайзії, де він бере участь у засіданні Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Трамп також перебуває у Малайзії, однак у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One він сказав, що не планує зустрічатись з прем’єром Канади.

Карні підкреслив, що торгові переговори з США є "винятковою відповідальністю" федерального уряду, і сказав, що такі переговори є "найкращим способом просування вперед".

Він додав, що його поїздка до Азії спрямована на диверсифікацію торговельних відносин Канади з загальною метою подвоїти експорт на ринки за межами США протягом наступного десятиліття.

Прем’єр Канади Марк Карні за останній місяць неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.