Премьер Канады отреагировал на новые тарифные угрозы Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя обещание президента США Дональда Трампа еще больше повысить пошлины на канадские товары, заявил, что его правительство готово в любой момент возобновить торговые переговоры с США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Канады приводит Bloomberg.

Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что после выходных он прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

"Канада готова развивать успехи, которых мы достигли в ходе переговоров и обсуждений с нашими американскими коллегами", – заявил Карни журналистам в Малайзии, где он участвует в заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Трамп также находится в Малайзии, однако в общении с журналистами на борту Air Force One он сказал, что не планирует встречаться с премьером Канады.

Карни подчеркнул, что торговые переговоры с США являются "исключительной ответственностью" федерального правительства, и сказал, что такие переговоры являются "лучшим способом продвижения вперед".

Он добавил, что его поездка в Азию направлена на диверсификацию торговых отношений Канады с общей целью удвоить экспорт на рынки за пределами США в течение следующего десятилетия.

Премьер Канады Марк Карни за последний месяц неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.