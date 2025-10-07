Премʼєр Канади вдруге зустрічається з Трампом через торгівлю

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок вдруге за п'ять місяців відвідав Білий дім для вирішення питання про мита США на сталь, автомобілі та інші товари, які шкодять канадській економіці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Карні та президент США Дональд Трамп, обидва усміхнені, потиснули один одному руки і поговорили кілька секунд перед тим, як увійти до будівлі. У їхньому графіку передбачена особиста зустріч, а потім обід.

"З самого початку він мені подобався, і в нас хороші відносини. У нас є природний конфлікт. У нас також є взаємна любов... ви знаєте, що ми дуже любимо один одного", – сказав Трамп.

У Карні раніше говорили, що його робочий візит буде зосереджений на налагодженні нових економічних і безпекових відносин із США.

Канадський прем'єр востаннє відвідував Білий дім у травні, коли він відверто сказав Трампу, що Канада "не продається", у відповідь на неодноразові погрози президента США анексувати сусідню державу.

З того часу прем'єр-міністр Канади пішов на численні поступки США, зокрема скасував деякі контртарифи та відмовився від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.