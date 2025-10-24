Глава канадської провінції відкликає рекламу про тарифи, яка розізлила Трампа

Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд сказав, що відкличе політичну рекламу про шкоду тарифів, у відповідь на яку президент США Дональд Трамп призупинив торговельні перемовини з Мексикою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Форд сказав, що після розмови з премʼєром Канади Марком Карні вирішив "призупинити свою рекламну кампанію в США з понеділка, щоб можна було відновити торговельні переговори".

"Люди обрали наш уряд, щоб захистити Онтаріо – наших працівників, підприємства, сім'ї та громади. Саме це я і роблю. Як я вже сказав сьогодні: Канада і США – сусіди, друзі та союзники. Разом ми набагато сильніші", – додав він.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.

Приводом став один з меседжів інформаційної кампанії, яку запустив прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд. У відеоролику є фрагмент звернення президента США Рональда Рейгана у 1987 році, де він застерігає від торгових воєн.

Трамп у вересні оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, виключивши продукцію, що охоплювалася угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Прем’єр Канади Марк Карні за останній місяць неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.