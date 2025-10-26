Прем’єрка Литви розповіла, чому не збивають метеокулі, що залітають з Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене пояснила, чому метеозонди з контрабандою, що залітають в країну з Білорусі, не збиваються.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ругінене наводить Delfi.

Прем'єрка пояснила, що метеокулі не збивають, оскільки зараз мирний, а не воєнний час.

"У воєнний час ми готові збивати будь-які об'єкти, що летять у наш повітряний простір, до цього готові всі структури. Але ми живемо в мирний час, тому повинні аналізувати і шукати інший вихід, який матиме менше наслідків", – сказала Ругінене.

При цьому, за її словами, наразі обговорюється інший спосіб протидії метеозондам.

"Ми обговорюємо можливість примусової посадки метеозонда за допомогою кінетичних заходів, але і це матиме чимало наслідків, якщо з великої висоти метеозонд почне падати на житлову територію", – розповіла вона.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Також у зв’язку із цим вирішили призупинити роботу аеропорту Вільнюса.

Як відомо, увечері 24 жовтня Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю через метеозонди.

У понеділок відбудеться засідання Комісії з національної безпеки для "обговорення плану дій та подальших кроків" на тлі інцидентів.