Премьер-министр Литвы рассказала, почему не сбивают метеозонды, залетающие из Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объяснила, почему метеозонды с контрабандой, залетающие в страну из Беларуси, не сбиваются.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Ругинене приводит Delfi.

Премьер-министр объяснила, что метеозонды не сбивают, поскольку сейчас мирное, а не военное время.

"Во военное время мы готовы сбивать любые объекты, летящие в наше воздушное пространство, к этому готовы все структуры. Но мы живем в мирное время, поэтому должны анализировать и искать другой выход, который будет иметь меньше последствий", – сказала Ругинене.

При этом, по ее словам, сейчас обсуждается другой способ противодействия метеозондам.

"Мы обсуждаем возможность принудительной посадки метеозонда с помощью кинетических мер, но и это будет иметь немало последствий, если с большой высоты метеозонд начнет падать на жилую территорию", – рассказала она.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Как известно, вечером 24 октября Литва закрыла два крупнейших аэропорта, а также временно прекратила работу пограничных переходов с Беларусью из-за метеозондов.

В понедельник состоится заседание Комиссии по национальной безопасности для "обсуждения плана действий и дальнейших шагов" на фоне инцидентов.