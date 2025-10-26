У США сподіваються на "дуже плідну" зустріч Трампа і Сі

Торговий представник США Джеймісон Грір вважає, що останній раунд торговельних переговорів між Вашингтогом і Пекіном закладає основу для результативної зустрічі між лідерами обох держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Грір поспілкувався з журналістами після переговорів з китайською стороною у столиці Малайзії Куала-Лумпурі, де починається кільаденне азійське турне Трампа.

"Я думаю, що ми підходимо до моменту, коли лідери проведуть дуже продуктивну зустріч", – сказав посланник США.

Китайський торговий представник Лі Ченган описав переговори як інтенсивні, привітавши досягнутий прогрес.

"Нинішні турбулентності та повороти – це те, чого ми не хочемо бачити", – сказав Лі журналістам, додавши, що стабільні торговельні та економічні відносини між Китаєм і США є корисними як для обох країн, так і для решти світу.

Під час свого першого візиту до Азії за другий термін президентства Трамп візьме участь у саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), а також проведе двосторонню зустріч із Сі Цзіньпінем у Південній Кореї.

Пекін і Вашингтон прагнуть владнати торговельні протиріччя після того, як Трамп пригрозив новими тарифами на китайські товари у відповідь на розширення Китаєм експортного контролю на рідкісноземельні ресурси.