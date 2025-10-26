В США надеются на "очень плодотворную" встречу Трампа и Си

Торговый представитель США Джеймисон Грир считает, что последний раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином закладывает основу для результативной встречи между лидерами обоих государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Грир пообщался с журналистами после переговоров с китайской стороной в столице Малайзии Куала-Лумпуре, где начинается многодневное азиатское турне Трампа.

"Я думаю, что мы подходим к моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу", – сказал посланник США.

Китайский торговый представитель Ли Ченган описал переговоры как интенсивные, приветствуя достигнутый прогресс.

"Нынешние турбулентности и повороты – это то, чего мы не хотим видеть", – сказал Ли журналистам, добавив, что стабильные торговые и экономические отношения между Китаем и США полезны как для обеих стран, так и для остального мира.

Во время своего первого визита в Азию за второй срок президентства Трамп примет участие в саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

Пекин и Вашингтон стремятся урегулировать торговые противоречия после того, как Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары в ответ на расширение Китаем экспортного контроля на редкоземельные ресурсы.