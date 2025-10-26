Майже половина поляків вірить, що коаліція Туска протримається до кінця строку

Приблизно половина опитаних громадян Польщі вважають, що нинішня урядова коаліція протримається до кінця каденції Сейму у 2027 році.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування United Surveys для порталу Wirtualna Polska.

Результати опитування показали, що після половини терміну каденції уряду Дональда Туска в суспільстві існує розкол.

Лише 15% респондентів переконані, що коаліція протримається до 2027 року, а 31% вірять, що вона "найімовірніше" протримається.

30,4% поляків "найімовірніше" не вірять у виживання нинішньої урядової коаліції, а 9,1% впевнені в її розпаді. 14,5% опитаних громадян Польщі не мають думки з цього питання.

Серед респондентів найбільше виборців блоку Туска "Громадянська коаліція" висловлюють віру в стабільність коаліції – загалом таких понад 70%.

Протилежної думки дотримуються виборці правої опозиції – "Права і справедливості" та "Конфедерації". У стабільність коаліції вірять лише 27% із них і понад 50% вважають, що коаліція не протримається до 2027 року.

Раніше понад половина поляків дали негативну оцінку роботі Дональда Туска на посаді прем’єр-міністра.

Понад половина поляків також не хочуть, щоб Туск надалі лишався прем’єр-міністром Польщі.