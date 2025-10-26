Почти половина поляков верит, что коалиция Туска продержится до конца срока

Примерно половина опрошенных граждан Польши считают, что нынешняя правительственная коалиция продержится до конца каденции Сейма в 2027 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос United Surveys для портала Wirtualna Polska.

Результаты опроса показали, что после половины срока каденции правительства Дональда Туска в обществе существует раскол.

Лишь 15% респондентов убеждены, что коалиция продержится до 2027 года, а 31% верят, что она "скорее всего" продержится.

30,4% поляков "скорее всего" не верят в выживание нынешней правительственной коалиции, а 9,1% уверены в ее распаде. 14,5% опрошенных граждан Польши не имеют мнения по этому вопросу.

Среди респондентов больше всего избирателей блока Туска "Гражданская коалиция" выражают веру в стабильность коалиции – в целом таких более 70%.

Противоположного мнения придерживаются избиратели правой оппозиции – "Права и справедливости" и "Конфедерации". В стабильность коалиции верят только 27% из них и более 50% считают, что коалиция не продержится до 2027 года.

Ранее более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.

Более половины поляков также не хотят, чтобы Туск в дальнейшем оставался премьер-министром Польши.