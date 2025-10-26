Путінський гонець розповідав у США про "безглуздість тиску на Росію"

Спецпредставник кремлівського господаря Кирил Дмитрієв у неділю сказав, що під час кількаденного візиту до США доносив позицію свого шефа про нібито безперспективність тиску на Росію.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у відео на своєму Telegram-каналі.

Дмитрієв сказав, що російська делегація вже третій день перебуває в Сполучених Штатах, де "доносить позицію Путіна про безглуздість тиску на Росію".

"Ми бачимо титанічні спроби зірвати діалог між Росією і США", – сказав посланник Путіна, не уточнивши, від кого виходять такі спроби.

Він повідомив, що розповів неназваним представникам адміністрації Дональда Трампа про зустріч Путіна з керівництвом Генштабу Збройних сил РФ і зроблені на ній заяви – зокрема про начебто успішні випробування крилатої ракети "Буревісник" і нібито оточення українських сил у районі Куп'янська.

Дмитрієв також сказав, що "доносить" до американської влади, що "вирішення конфлікту в Україні можливе тільки при викоріненні його першопричин", а російська економіка начебто перебуває в хорошому стані.

У квітні Дмитрієв став першим російським посадовцем, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час його візит розглядався як важливий крок у налагодженні відносин між Кремлем і Білим домом.

Посланник господаря Кремля щонайменше з пʼятниці перебуває у США і розповідає про зустрічі з американськими посадовцями. Публічно ж відомо тільки про його зустріч із членкинею Палати представників США Анною Пауліною Луною, яка часто повторює тези кремлівської пропаганди.

Напередодні Дмитрієв виступив на Fox News і сказав, що Росія, США та Україна начебто "близькі до дипломатичного рішення", яке покладе край російсько-української війни.