Спецпредставитель кремлевского хозяина Кирилл Дмитриев в воскресенье сказал, что во время несколькодневного визита в США доносил позицию своего шефа о якобы бесперспективности давления на Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в видео на своем Telegram-канале.

Дмитриев сказал, что российская делегация уже третий день находится в Соединенных Штатах, где "доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию".

"Мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США", – сказал посланник Путина, не уточнив, от кого исходят такие попытки.

Он сообщил, что рассказал неназванным представителям администрации Дональда Трампа о встрече Путина с руководством Генштаба Вооруженных сил РФ и сделанных на ней заявлениях – в частности о якобы успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" и якобы окружении украинских сил в районе Купянска.

Дмитриев также сказал, что "доносит" до американских властей, что "решение конфликта в Украине возможно только при искоренении его первопричин", а российская экономика якобы находится в хорошем состоянии.

В апреле Дмитриев стал первым российским чиновником, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. В то время его визит рассматривался как важный шаг в налаживании отношений между Кремлем и Белым домом.

Посланник хозяина Кремля по крайней мере с пятницы находится в США и рассказывает о встречах с американскими чиновниками. Публично же известно только о его встрече с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной, которая часто повторяет тезисы кремлевской пропаганды.

Накануне Дмитриев выступил на Fox News и сказал, что Россия, США и Украина якобы "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.