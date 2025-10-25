Посланець Путіна: США, Україна та РФ близькі до "дипломатичного врегулювання" війни

Кирил Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля, заявив, що його країна, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями Дмитрієв заявив, що зустріч між американським президентом Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним начебто не була скасована, як писав президент США, і що вони, ймовірно, зустрінуться пізніше.

Тоді ж він заявив, що Росія, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", – сказав він.

Він назвав "великим кроком" заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

"Це великий крок Президента Зеленського – визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити", – додав Дмитрієв.

Нагадаємо, адміністрація Трампа в середу ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", закликавши Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.

В адміністрації Трампа вважають, що обрані санкції можуть суттєво вплинути на фінансове становище Росії, яка і так має чималі економічні труднощі та отримує основні свої прибутки з продажу енергоносіїв.

Після анонсу санкцій індійські НПЗ, як повідомляли, почали перевіряти своїх постачальників, а деякі китайські компанії принаймні тимчасово поставили на паузу закупівлю російської нафти.