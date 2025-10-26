У Міноборони Литви запевнили, що мають засоби реагування на метеозонди з Білорусі

Виконувач обовʼязків міністра оборони Литви Владислав Кондратович після наради в неділю сказав, що поліція та армія посилять співпрацю для протидії метеозондам, що запускаються з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Кондратович розповів про угоду, згідно з якою в разі появи в повітряному просторі Литви метеозондів відразу ж будуть закриті деякі зони повітряного простору.

"Щойно помітять в повітряному просторі летючий об'єкт, можна буде закрити відповідну зону. Вся Литва поділена на 24 зони, тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону і вжити заходів", – сказав він.

Водночас міністр не уточнив, яких саме заходів будуть вживати, пояснивши це необхідністю не розкривати інформацію для зловмисників.

"Я хотів би не називати конкретні заходи, вони відомі командувачу армією. Я сказав, що будемо планувати, вам здається мало, але ми вже діємо. Зможемо використовувати певні елементи ППО, розвідки, це дає швидкий результат. Якщо ви уявляєте собі, що ми сьогодні ставимо гармату біля кордону і будемо стріляти, то цього не буде", – сказав Кондратович.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Також у зв’язку із цим вирішили призупинити роботу аеропорту Вільнюса.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою метеокуль.