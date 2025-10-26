В Минобороны Литвы заверили, что имеют средства реагирования на метеозонды из Беларуси

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания в воскресенье сказал, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия метеозондам, запускаемым из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кондратович рассказал о соглашении, согласно которому в случае появления в воздушном пространстве Литвы метеозондов сразу же будут закрыты некоторые зоны воздушного пространства.

"Как только заметят в воздушном пространстве летящий объект, можно будет закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры", – сказал он.

В то же время министр не уточнил, какие именно меры будут приниматься, объяснив это необходимостью не раскрывать информацию для злоумышленников.

"Я хотел бы не называть конкретные меры, они известны командующему армией. Я сказал, что будем планировать, вам кажется мало, но мы уже действуем. Сможем использовать определенные элементы ПВО, разведки, это дает быстрый результат. Если вы представляете себе, что мы сегодня ставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет", – сказал Кондратович.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью метеошаров.