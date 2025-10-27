ЗМІ дізнались, що допомогло затримати одного з підозрюваних у пограбуванні Лувру

Одного із підозрюваних у пограбуванні всесвітньо відомого паризького музею Лувр вдалось затримати завдяки слідам ДНК, виявленим на місці злочину.

Про це телеканалу BFMTV повідомило джерело, близьке до розслідування, пише "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, на місці злочину було знайдено ДНК, що "зіграло вирішальну роль" в ідентифікації одного з двох затриманих злочинців.

Як зазначено, грабіжники залишили кілька предметів, на яких могли бути сліди, зокрема шолом, рацію, жовтий жилет і дві шліфувальні машинки.

Поліція затримала двох підозрюваних у пограбуванні. Обом затриманим підозрюваним близько тридцяти років, і вони обоє родом з Обервільє.

Їхня ймовірна роль у злочині не розкривається, але їх представляють як "головних підозрюваних".

І хоча розслідування просунулося завдяки затриманню підозрюваних, викрадені коштовності досі не знайдені.

Прокурорка Парижа Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру, висловила жаль з приводу того, що інформація про затримання підозрюваних надто швидко з’явилась у ЗМІ.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.