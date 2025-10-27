СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении Лувра

Одного из подозреваемых в ограблении всемирно известного парижского музея Лувр удалось задержать благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления.

Об этом телеканалу BFMTV сообщил источник, близкий к расследованию, пишет "Европейская правда".

По информации телеканала, на месте преступления было найдено ДНК, которое "сыграло решающую роль" в идентификации одного из двух задержанных преступников.

Как отмечается, грабители оставили несколько предметов, на которых могли быть следы, в частности шлем, рацию, желтый жилет и две шлифовальные машинки.

Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении. Обоим задержанным подозреваемым около тридцати лет, и они оба родом из Обервилье.

Их вероятная роль в преступлении не раскрывается, но их представляют как "главных подозреваемых".

И хотя расследование продвинулось благодаря задержанию подозреваемых, похищенные драгоценности до сих пор не найдены.

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование по похищению драгоценностей из Лувра, выразила сожаление по поводу того, что информация о задержании подозреваемых слишком быстро появилась в СМИ.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.