У Фінляндії заблокували 11 продажів нерухомості громадянам РФ та інших третіх країн

У Міністерстві оборони Фінляндії не погодили 11 угод щодо купівлі нерухомості громадянами третіх країн, у тому числі Росії.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі відомства.

Міністр оборони Антті Хяккянен не погодив 11 запитів щодо угод про придбання нерухомості іноземцями з третіх країн – Росії, Ізраїлю, Казахстану і Киргизстану. Йшлося про нерухомість різного характеру – житлові й літні будинки та об’єкти для ведення бізнесу.

"Нерухомість – це один зі шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо придбання нерухомості, які, за нашою оцінкою, можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань і потенційно ускладнювати організацію національної оборони", – зазначив міністр.

Необхідність погоджувати угоди щодо купівлі нерухомості у Фінляндії негромадянами ЄС набула чинності влітку.

Нагадаємо, раніше у жовтні РФ програла апеляцію у Фінляндії щодо заморожених активів на 40 млн євро.

Читайте також: Агресорам тут не раді. Як у ЄС обмежили продаж нерухомості росіянам та білорусам.



