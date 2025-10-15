РФ програла апеляцію у Фінляндії щодо заморожених активів на 40 млн євро

Апеляційний суд Гельсінкі залишив у силі арешт мільйонів російських державних активів у Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Апеляційний суд Гельсінкі залишив у силі рішення окружного суду від червня минулого року. Окружний суд Гельсінкі тоді постановив, що немає жодних юридичних перешкод для арешту російського майна у Фінляндії, навіть незважаючи на те, що Росія заявила, що вважає ці арешти незаконними.

Окружний суд вважав можливим, що Росія втратить майно, а в іншому вважав, що арешт був законним у всіх відношеннях.

Апеляційний суд не надав Російській Федерації дозволу на продовження розгляду справи. Однак російська держава має право звернутися до Верховного суду за дозволом оскаржити відмову Апеляційного суду в розгляді справи.

Заходи з замороження ґрунтуються на рішенні, ухваленому Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. Згідно з ним, Росія має виплатити понад 5 млрд євро українській енергетичній компанії "Нафтогаз" як компенсацію за збитки, завдані їй окупацією Криму.

Росія відмовилася платити. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи. Однією з таких країн є Фінляндія.

Рік тому Фінляндія почала арештовувати російське державне майно для забезпечення компенсації, можливо, першою країною за межами України.

Заморожування активів не дозволяє Росії продавати або передавати свої активи у Фінляндії. Продаж заарештованих активів все ще вимагає окремого судового рішення, яке може дійти до Верховного суду і зайняти роки.

Українська компанія "Нафтогаз" також подала позови про арешт російських активів у багатьох інших західних країнах. В Австрії компанія виграла суд проти Росії. Там накладено арешт на нерухомість, що належить російській державі, на суму 120 млн євро. Згідно з рішенням суду, нерухомість може бути продана на аукціоні, а гроші використані на користь української компанії.