В Финляндии заблокировали 11 продаж недвижимости гражданам РФ и других третьих стран

В Министерстве обороны Финляндии не согласовали 11 сделок по покупке недвижимости гражданами третьих стран, в том числе России.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны Антти Хяккянен не согласовал 11 запросов по сделкам о приобретении недвижимости иностранцами из третьих стран – России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Речь шла о недвижимости различного характера – жилые и летние дома и объекты для ведения бизнеса.

"Недвижимость – это один из путей для гибридного влияния. Поэтому мы отклоняем сделки по приобретению недвижимости, которые, по нашей оценке, могут угрожать национальной безопасности и безопасности поставок и потенциально затруднять организацию национальной обороны", – отметил министр.

Необходимость согласовывать сделки по покупке недвижимости в Финляндии негражданами ЕС вступила в силу летом.

Напомним, ранее в октябре РФ проиграла апелляцию в Финляндии по замороженным активам на 40 млн евро.

Читайте также: Агрессорам здесь не рады. Как в ЕС ограничили продажу недвижимости россиянам и белорусам.