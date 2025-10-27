Зеленский рассказал, как Tomahawk могут повлиять на позицию Кремля

Президент Владимир Зеленский объяснил американскому президенту Дональду Трампу, почему Украине нужны дальнобойные ракеты Tomahawk.

Об этом он рассказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что способ заставить главу Кремля Владимира Путина серьезно вести переговоры – это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Он сказал, что сообщил Трампу, что Украине "даже не нужно будет сразу использовать ракеты".

По его словам, если Путин будет знать, что отказ от переговоров грозит "проблемами с энергетическими объектами России" – он согласится на переговоры.

"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным – это давление", – сказал Зеленский.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом к Трампу. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

В канун встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и добавил, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не ко времени.

СМИ позже писали, что Трамп в закрытом разговоре с президентом Украины дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.

Позже Трамп заявил, что США не согласовали предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, потому что требуется от шести месяцев до одного года, чтобы научиться ими пользоваться.