Частина Вільнюса раптово залишилася без світла

Понад 20 тисяч домівок у Вільнюсі вранці у понеділок раптово залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Вранці 27 жовтня у кількох районах Вільнюса раптово зникло світло, без електропостачання залишилися близько 21 тисячі мешканців литовської столиці.

Зокрема, проблеми виникли у мікрорайонах Шешкіне, Пашилячай та Байорай. Всі вони розташовані у північно-західній частині міста.

"Ми зафіксували зникнення електропостачання приблизно о 10:40 та швидко відрядили ремонтні команди", – повідомила речниця оператора розподілу електроенергії ESO.

Через знеструмлення вимкнулися також світлофори на 10 перехрестях.

Станом на 12 годину світло повернули у більшість домівок, без постачання залишалися ще близько 8000 споживачів. Світлофори запрацювали о 13:30.

Причиною попередньо вважають збій на лінії.

Нагадаємо, раніше у жовтні несподівані відключення двічі ставалися у кількох районах чеської столиці Праги; причиною вважають збій на підстанції.

У вересні у Берліні понад 40 тисяч домогосподарств залишилися без світла через підпал.