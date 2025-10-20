У центрі Праги вдруге за місяць раптово зникло світло

У центрі столиці Чехії Праги вдруге за жовтень несподівано зникло електропостачання, що паралізувало рух трамваїв.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Світло раптово зникло у районах Виногради і Нове Мєсто 20 жовтня після 13 години за місцевим часом.

Речник обслуговуючої компанії PRE Карел Ганзелка повідомив, що причиною став збій на одній з підстанцій – як і під час попереднього випадку 10 жовтня, коли постраждали чотири райони.

Енергетики вирішують проблему та перемикають живлення, щоб швидше повернути світло споживачам.

Через знеструмлення мережі зупинилися 11 трамвайних ліній, у місті запроваджено тимчасові обмеження руху.

Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.

Масштабне відключення електроенергії 28 квітня на Піренейському півострові завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро. Детально про це – у статті "Блекаут без обстрілів".