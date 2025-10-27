В Єврокомісії кажуть, що за чинного курсу Грузія не вступить в ЄС навіть у 2030 році

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що Грузія не стане членом Євросоюзу навіть у 2030 році, якщо партія влади "Грузинська мрія" продовжить свою теперішню політику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

За словами єврокомісарки, "Грузинська мрія" веде пропаганду проти вступу Грузії до Євросоюзу. А арешт журналістів, політичних опонентів і представників громадянського суспільства не відповідає очікуванням Брюсселя від країни-кандидата.

"Саме тому я закликаю владу Грузії припинити антидемократичні кроки, які ще більше віддаляють Грузію від Європейського Союзу. Ми знаємо, що грузинська влада заявляє, що Грузія стане членом Європейського Союзу до 2030 року, але це буде неможливо, якщо країна продовжить йти таким шляхом – політика "Грузинської мрії" не спрацює", – сказала Кос в інтерв'ю "Пірвелі".

Кос повідомила, що Брюссель розробляє новий механізм призупинення безвізового режиму, який буде затверджений у листопаді. Опісля буде розглянуто найрізноманітніші опції та можливості щодо долі безвізу для Грузії.

"Повинна ще раз повторити: Грузія – країна-кандидат. Отримання країною цього статусу накладає на неї відповідальність і зобов'язання, і якщо країна їх не виконує, ми не можемо говорити про те, що Грузія йде європейським шляхом", – сказала Кос.

Нагадаємо, у жовтні Європарламент проголосував за полегшення призупинення безвізу для країн, які вважаються такими, що становлять загрозу безпеці або порушують права людини.

Повідомляли, що ЄС може скасувати безвіз "для окремих груп" у Грузії у листопаді.