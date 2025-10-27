В Еврокомиссии говорят, что при нынешнем курсе Грузия не вступит в ЕС даже в 2030 году

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Грузия не станет членом Евросоюза даже в 2030 году, если партия власти "Грузинская мечта" продолжит свою нынешнюю политику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

По словам еврокомиссара, "Грузинская мечта" ведет пропаганду против вступления Грузии в Евросоюз. А арест журналистов, политических оппонентов и представителей гражданского общества не соответствует ожиданиям Брюсселя от страны-кандидата.

"Именно поэтому я призываю власти Грузии прекратить антидемократические шаги, которые еще больше отдаляют Грузию от Европейского Союза. Мы знаем, что грузинские власти заявляют, что Грузия станет членом Европейского Союза к 2030 году, но это будет невозможно, если страна продолжит идти таким путем – политика "Грузинской мечты" не сработает", – сказала Кос в интервью "Пирвели".

Кос сообщила, что Брюссель разрабатывает новый механизм приостановления безвизового режима, который будет утвержден в ноябре. После будут рассмотрены самые разнообразные опции и возможности относительно судьбы безвиза для Грузии.

"Должна еще раз повторить: Грузия – страна-кандидат. Получение страной этого статуса накладывает на нее ответственность и обязательства, и если страна их не выполняет, мы не можем говорить о том, что Грузия идет по европейскому пути", – сказала Кос.

Напомним, в октябре Европарламент проголосовал за облегчение приостановления безвиза для стран, которые считаются представляющими угрозу безопасности или нарушающими права человека.

Сообщалось, что ЕС может отменить безвиз "для отдельных групп" в Грузии в ноябре.