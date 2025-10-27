Пекін зажадав "поваги" від Німеччини після скасування поїздки глави МЗС до Китаю

Китай відреагував на відкладення запланованої дипломатичної поїздки міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська "Європейська правда".

Як відомо, Вадефуль 24 жовтня відклав заплановану поїздку до Китаю. Пекін відреагував на це та зажадав поваги.

Як заявив речник міністерства закордонних справ Гуо Цзякунь, співпраця між Китаєм і Німеччиною дає переваги обом сторонам.

Він зазначив, що особливо в нинішній ситуації Німеччина і Китай повинні зберігати "взаємну повагу і рівність" та "рухатися вперед правильним шляхом" у своїх двосторонніх відносинах.

На запитання, чи не спричинить рішення Берліна напруження у німецько-китайських відносинах, Гуо підкреслив, що Китай розглядає свої відносини з Німеччиною зі стратегічної та довгострокової перспективи.

Між тим президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном 30 жовтня.

Він заявив, що поспілкується з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.