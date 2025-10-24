Глава МЗС Німеччини відклав візит до Китаю на тлі зростання напруженості 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у п'ятницю відклав заплановану дипломатичну поїздку до Китаю через нестачу зустрічей у його графіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Представник МЗС Німеччини заявив, що "поїздка не може відбутися в цей час і буде відкладена на пізніший термін".

За винятком зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, у графіку міністра не було достатньо зустрічей з китайською стороною, додав представник міністерства.

Це несподіване рішення, ймовірно, погіршить відносини між Берліном і Пекіном, які в останні місяці і так зіпсувалися через обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів і мікрочипів, а також через критику Німеччини щодо позиції Китаю стосовно Тайваню і поведінки в Південно-Китайському морі.

Раніше міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе оголосила, що Берлін оголошує дипломатичний протест Китаю за блокування поставок напівпровідників.

"Ми сильно постраждали від дефіциту чипів, оскільки німецька економіка залежить від цих чипів", – сказала вона у п’ятницю, перебуваючи з візитом у Києві.

У серпні Вадефуль також зазначив, що Китай надає "вирішальну" підтримку Росії, що дозволяє лідеру РФ Владіміру Путіну продовжувати війну проти України.

Очікувалося, що міністр вилетить до Китаю в неділю. Вадефуль планував тиснути на Пекін, щоб той пом'якшив експортні обмеження, а також обговорити питання про те, як підштовхнути Росію до переговорів про припинення війни в Україні.

Між тим президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном наступної середи, 30 жовтня.

Американський президент раніше заявив, що планує поговорити із Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.