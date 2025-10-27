Пекин потребовал "уважения" от Германии после отмены поездки главы МИД в Китай
Китай отреагировал на отложение запланированной дипломатической поездки министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
Как известно, Вадефуль 24 октября отложил запланированную поездку в Китай. Пекин отреагировал на это и потребовал уважения.
Как заявил представитель министерства иностранных дел Гуо Цзякунь, сотрудничество между Китаем и Германией дает преимущества обеим сторонам.
Он отметил, что особенно в нынешней ситуации Германия и Китай должны сохранять "взаимное уважение и равенство" и "двигаться вперед правильным путем" в своих двусторонних отношениях.
На вопрос, не повлечет ли решение Берлина напряжение в немецко-китайских отношениях, Гуо подчеркнул, что Китай рассматривает свои отношения с Германией со стратегической и долгосрочной перспективы.
Между тем президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином 30 октября.
Он заявил, что пообщается с китайским лидером Си Цзиньпином по российско-украинской войне во время их встречи.