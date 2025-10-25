Трамп обговорить із лідером Китаю війну РФ проти України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що поспілкується з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака дорогою до Малайзії, цитує "Європейська правда".

Трамп висловив сподівання, що Китай допоможе США у питанні російсько-української війни.

"Ми наклали на Росію дуже серйозні санкції. Я думаю, що ці санкції будуть дуже жорсткими. Але я б хотів, щоб Китай нам допоміг", – сказав американський президент.

Він зазначив, що має хороші стосунки із китайським лідером.

"Однією з тем, про які ми будемо говорити, є ситуація між Росією та Україною. Щотижня гине 7000 людей. Солдати, переважно солдати. І ми, безперечно, будемо говорити про це. Він теж хотів би, щоб це закінчилося", – додав Трамп.

Нещодавно він також казав, що планує поговорити із лідером Китаю, аби той перестав купувати нафту Росії.

Також писали, що спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.