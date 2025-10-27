Норвежская разведка подтвердила место запуска российской ракеты "Буревестник"

Военная разведка Норвегии заявила в понедельник, что на прошлой неделе Россия провела испытания крылатой ракеты большой дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которая была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В воскресенье Россия заявила, что успешно испытала ракету 9М730 "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

По словам Москвы, эта ракета с ядерной боеголовкой способна пробить любой защитный щит, но место запуска не было названо.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall на Новой Земле", – сообщил агентству Reuters в электронном письме вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонс, глава разведывательной службы Норвегии.

Об испытании "Буревестника" сообщил в воскресенье российский лидер Владимир Путин.

Заявление кремлевского правителя прозвучало на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В контексте восхвалений Путина ракетой "Буревестник" Трамп заявил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные неподалеку от России.