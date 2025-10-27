У Чехії потяг зійшов з рейок, є постраждалі
У Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.
Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".
За даними речниці Центрально-Чеської рятувальної служби Моніки Новакової, медики надали допомогу шістьом постраждалим. Одна людина зазнала серйозних травм і була доставлена вертольотом до лікарні в Плзень.
Як повідомив речник поліції Павел Трукса, машиніст поїзда та водій вантажівки також зазнали травм.
У поїзді перебувало близько 20 пасажирів, усіх евакуювали з вагона.
На початку вересня у Поморському воєводстві Польщі сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом Гдиня – Гель на залізничному переїзді в Желістшеві.
13 жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.