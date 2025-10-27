У Чехії потяг зійшов з рейок, є постраждалі

У Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

За даними речниці Центрально-Чеської рятувальної служби Моніки Новакової, медики надали допомогу шістьом постраждалим. Одна людина зазнала серйозних травм і була доставлена вертольотом до лікарні в Плзень.

Як повідомив речник поліції Павел Трукса, машиніст поїзда та водій вантажівки також зазнали травм.

У поїзді перебувало близько 20 пасажирів, усіх евакуювали з вагона.

На початку вересня у Поморському воєводстві Польщі сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом Гдиня – Гель на залізничному переїзді в Желістшеві.

13 жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.