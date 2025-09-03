У Польщі після зіткнення з мікроавтобусом з потяга евакуювали 300 людей

У Поморському воєводстві Польщі сталося зіткнення мікроавтобуса з потягом Гдиня – Гель на залізничному переїзді в Желістшеві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Зіткнення автобуса з потягом Гдиня – Гель сталося близько 11:30 ранку.

фото польської поліції

Попередньо встановлено, що 60-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав на залізничний переїзд прямо під потяг Гдиня – Глунова – Гель. В результаті зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

На місці події співробітники поліції разом з пожежниками евакуювали близько 300 осіб, які їхали в поїзді.

На місці події приземлився вертоліт Служби порятунку, який доставив водія в лікарню.

Серед пасажирів немає постраждалих. Переїзд був закритий. Залізничний рух між Мжезином і Шайбою призупинили.

Причини аварії встановлюють.

Нагадаємо, одна людина загинула і кілька людей зазнали поранень, коли поїзд зіткнувся з автомобілем і зійшов з рейок на півдні Данії в п'ятницю, 15 серпня.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.