В Чехии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По данным пресс-секретаря Центрально-Чешской спасательной службы Моники Новаковой, медики оказали помощь шести пострадавшим. Один человек получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу в Плзень.

Как сообщил представитель полиции Павел Трукса, машинист поезда и водитель грузовика также получили травмы.

В поезде находилось около 20 пассажиров, всех эвакуировали из вагона.

В начале сентября в Поморском воеводстве Польши произошло столкновение микроавтобуса с поездом Гдыня – Гель на железнодорожном переезде в Желистшеве.

13 октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.