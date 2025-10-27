Поляки скептично оцінюють перспективи відносин Навроцького й Зеленського

Більшість громадян Польщі не вірять у можливість налагодження добрих відносин між польським президентом Каролем Навроцьким і його українським візаві Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить нове опитування United Surveys, проведене на замовлення порталу Wirtualna Polska.

На запитання "Чи вважаєте ви, що президент Кароль Навроцький налагодить добрі відносини з президентом України Володимиром Зеленським?" лише 0,1% респондентів відповіли "однозначно так", а 27,3% – "радше так".

Таким чином, що всього лише 27,4% опитаних поляків сподіваються на успішне налагодження відносин між лідерами двох країн.

Натомість 47% опитаних обрали відповідь "радше ні", а ще 9,3% – "однозначно ні", тобто 56,3% поляків не бачать шансів на поліпшення. Майже кожен шостий респондент (16,3%) не зміг дати однозначної відповіді.

Серед виборців урядової коаліції Польщі лише 22% вірять у хороші відносини між Навроцьким і Зеленським, тоді як 61% дотримуються протилежної думки.

Трохи більш оптимістично до цього питання ставляться виборці правої опозиції: 36% радше вірять у хороші відносини, а 50% скептично налаштовані.

Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в МЗС України нещодавно написало, що, незважаючи на чіткі сигнали з боку України, Кароль Навроцький не має наміру відвідувати Київ для зустрічі із Зеленським.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Зеленський має сам приїхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі зі своїм польським колегою Навроцьким.

Останній контакт між Зеленським та Навроцьким відбувся в серпні, коли польський президент надіслав українському колезі привітання до Дня незалежності.