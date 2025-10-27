Поляки скептически оценивают перспективы отношений Навроцкого и Зеленского

Большинство граждан Польши не верят в возможность налаживания хороших отношений между польским президентом Каролем Навроцким и его украинским визави Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует новый опрос United Surveys, проведенный по заказу портала Wirtualna Polska.

На вопрос "Считаете ли вы, что президент Кароль Навроцкий наладит хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским?" только 0,1% респондентов ответили "однозначно да", а 27,3% – "скорее да".

Таким образом, всего лишь 27,4% опрошенных поляков надеются на успешное налаживание отношений между лидерами двух стран.

При этом 47% опрошенных выбрали ответ "скорее нет", а еще 9,3% – "однозначно нет", то есть 56,3% поляков не видят шансов на улучшение. Почти каждый шестой респондент (16,3%) не смог дать однозначного ответа.

Среди избирателей правительственной коалиции Польши только 22% верят в хорошие отношения между Навроцким и Зеленским, тогда как 61% придерживаются противоположного мнения.

Чуть более оптимистично к этому вопросу относятся избиратели правой оппозиции: 36% скорее верят в хорошие отношения, а 50% скептически настроены.

Польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в МИД Украины недавно написало, что, несмотря на четкие сигналы со стороны Украины, Кароль Навроцкий не намерен посещать Киев для встречи с Зеленским.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Зеленский должен сам приехать в Варшаву, если он хочет встречи со своим польским коллегой Навроцким.

Последний контакт между Зеленским и Навроцким состоялся в августе, когда польский президент направил украинскому коллеге поздравления ко Дню независимости.