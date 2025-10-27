У Польщі кажуть, що Зеленський сам має їхати до Варшави на зустріч з Навроцьким

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач вважає, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пшидач заявив в ефірі телеканалу TVN24.

Пшидач коментував можливість візиту президента Навроцького до Києва.

Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в МЗС України писало, що, незважаючи на чіткі сигнали з боку України, Навроцький не має наміру відвідувати Київ для зустрічі із Зеленським.

З моменту вступу Навроцького на посаду у серпні лідери не проводили офіційних зустрічей, а лише спілкувалися телефоном.

"Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", – сказав Пшидач.

На запитання, чи не Навроцький повинен першим відвідати президента України з огляду на більший політичний досвід Зеленського, Пшидач відповів: "У дипломатії таких правил немає. Тобто це часто буває, але не завжди".

У нього також спитали, чи є шанс, що Навроцький все ж відвідає Київ, на що Пшидач відповів: "Не знаю, подивимося, як розвиватиметься польсько-український діалог, все також залежатиме від конкретних результатів історичного та економічного діалогу".

"Ми плануватимемо ці заходи на майбутнє, але також залежно від прогресу в питаннях, які є важливими для президента", – сказав він.

Останній контакт між Зеленським та Навроцьким відбувся в серпні, коли польський президент надіслав українському колезі привітання до Дня незалежності.

Повідомляли про їхні плани зустрітись у межах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але публічно про таку зустріч інформації не було.

Наприкінці вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.