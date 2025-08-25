Зеленський показав, що йому написав президент Польщі у День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський опублікував лист, який він отримав від президента Польщі Кароля Навроцького з нагоди Дня Незалежності.

Лист опублікований у соцмережі Х глави держави, пише "Європейська правда".

У листі Навроцький наголосив, що 24 серпня є символом незламної мужності та рішучості українського народу, "який у ці важкі часи стоїть на захисті своєї незалежності від брутальної агресії з боку Російської Федерації".

"Ваша боротьба – це не лише боротьба за власні кордони і право на самовизначення, а й героїчний внесок у захист цінностей, які є фундаментом європейської цивілізації свободи, демократії та поваги до гідності кожної людини", – написав президент Польщі.

Він додав, що Польща, як близький сусід і союзник України підтримує український народ у цей важкий час.

"День Незалежності України є також важливим нагадуванням для Польщі та всіх країн нашого регіону – незалежність не дається нам раз і назавжди, вона є цінністю, яку потрібно плекати і захищати, особливо від тих, хто прагне її знищити. Тому в цей особливий день ми хочемо підкреслити, яке велике значення для нас має вільна і суверенна Україна – не тільки як сусід і союзник, але й як фундамент стабільності та миру в нашій частині Європи", – написав Навроцький.

Президент Зеленський подякував польському колезі, зауваживши, що "Польща – наш надійний союзник і стратегічний партнер, який виявив найвищий рівень солідарності у найважчі для України часи у нашій боротьбі з повномасштабною агресією Росії".

"Нас завжди об'єднувало спільне прагнення до свободи, незалежності та гідного європейського майбутнього для наших народів", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 15 серпня Навроцький у своєму вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у перемозі, яка допомогла Польщі, котра щойно відновила незалежність, відбити навалу більшовиків.

Раніше Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві.